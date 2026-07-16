Вестник Кавказа

В ХАМАС избрали нового главу политбюро

Человек с портфелем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Халиль аль-Хайя назначен главой политбюро ХАМАС. Он заменил убитого в октябре 2024 года Яхью Синвара.

Новым главой политбюро ХАМАС стал Халиль аль-Хайя. Он заменил убитого израильскими силами Яхью Синвара. 

"Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявляет об избрании брата Халиля аль-Хайя главой политбюро движения. Он сменит на этом посту павшего смертью храбрых лидера Яхью Синвара"

– ХАМАС 

Отметим, что у радикального палестинского движения почти два года не было официального руководителя после гибели Синвара в октябре 2024 года. ХАМАС управлялся коллегиальным советом, а Халед Машааль был исполняющим обязанности главы политбюро. 

Отметим, что Аль-Хайя является главой дипломатической структуры организации, в его ведении также находится сектор Газа.

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