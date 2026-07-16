В ХАМАС избрали нового главу политбюро

Халиль аль-Хайя назначен главой политбюро ХАМАС. Он заменил убитого в октябре 2024 года Яхью Синвара.

Новым главой политбюро ХАМАС стал Халиль аль-Хайя. Он заменил убитого израильскими силами Яхью Синвара.

"Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявляет об избрании брата Халиля аль-Хайя главой политбюро движения. Он сменит на этом посту павшего смертью храбрых лидера Яхью Синвара"

– ХАМАС

Отметим, что у радикального палестинского движения почти два года не было официального руководителя после гибели Синвара в октябре 2024 года. ХАМАС управлялся коллегиальным советом, а Халед Машааль был исполняющим обязанности главы политбюро.

Отметим, что Аль-Хайя является главой дипломатической структуры организации, в его ведении также находится сектор Газа.