Названы главные направления для отдыха в бархатный сезон в России

Стало известно, где в этом году россияне планируют отдыхать в бархатный сезон. Наиболее востребован отдых в этот период на Кубани.

Пять главных направлений для отдыха в бархатный сезон в РФ в 2026 году назвали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Краснодарский край - безоговорочный лидер с долей заказов 21,09%. При этом по сравнению с 2025 годом показатель снизился на 2,5 п. п."

– исследование

В топ-5 вошли также Москва – 18,16%, Санкт-Петербург – 12,82%, Калининградская область – 5,54%, Приморский край – 3,27%. В прошлом году пятое место в числе популярных направлений бархатного сезона занимал Татарстан, в этом году он переместился на седьмую строчку, говорится в материалах исследования, пишет ТАСС.

Чаще всего (53%) в бархатный сезон россияне отдыхают вдвоем, средняя продолжительность поездки составляет четыре дня, средняя стоимость размещения составляет 8,5 тыс рублей за сутки.