Иранский Керманшах потрясли два сильных землетрясения

Минувшей ночью в Иране произошли два довольно сильных землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7 – подземные точки ощущались в провинции Керманшах, однако прошли бесследно для инфраструктуры.

Минувшей ночью жители иранской провинции Керманшах ощутили на себе два довольно сильных землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7, сообщили в Национальном сейсмологическом центре страны.

Первое из них произошло на глубине восьми километров и было более слабым, однако буквально пять минут спустя в том же районе произошло еще одно, более сильное землетрясение магнитудой 5,7, очаг которого залегал на глубине 13 км, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

К счастью, оба землетрясения прошли практически бесследно – каких-либо сообщений о возможном ущербе или жертвах не поступало, говорится в сообщении.