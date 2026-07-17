Два нефтяных танкера подорвались в Ормузе – КСИР

Два танкера с нефтью подорвались, пытаясь пересечь Ормузский пролив, сообщили в КСИР. Уточняется, что танкеры следовали по южной части пролива по небезопасному маршруту.

В Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

В КСИР сообщили, что танкеры предприняли попытку пройти водную артерию по небезопасному маршруту в южной части пролива, к чему их вынудили американские военные. В результате произошли взрывы, после чего танкеры не смогли двигаться дальше.

В заявлении подчеркивается, что до остановки операции США в регионе Ормузский пролив не может считаться безопасным для судов, перевозящих нефть, газ и химические вещества.