Вестник Кавказа

Каспийский трубопроводный консорциум вновь пережил атаку БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум вновь пережил атаку БПЛА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беспилотные летательные аппараты сегодня утром вновь атаковали погрузочные терминалы КТК, под удар попал танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1. На нем вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

Сегодня утром очередной террористической атаке БПЛА подвергся танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба консорциума.

"Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1"

- сообщение

После попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера, однако благодаря слаженным действиям погрузочных бригад танкера и сил аварийного реагирования на плавсредсвах КТК пожар был ликвидирован, передает ТАСС.

Интернациональный экипаж танкера, состоявший из 22 человек, был эвакуирован из опасной зоны на буксирах КТК, танкер сохранил плавучесть, - заявили в КТК.

Погрузка нефти на терминале остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено, говорится в сообщении.

Страна-агрессор при подготовке террористической атаки прекрасно понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, отметили в консорциуме.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 июля беспилотник ВСУ атаковал пустой танкер Nordic Zenith, направлявшийся в порт под загрузку нефти, а накануне атаке БПЛА подверглись два танкера во время погрузки нефти на Морском терминале КТК. Власти Казахстана приняли решение не возобновлять погрузку казахстанской нефти на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пока не завершится оценка последствий атак на танкеры.

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