США не хотят заканчивать операцию против Ирана – Галибаф

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф считает, что Соединенные Штаты на самом деле не собирается прекращать удары по ИРИ, несмотря на инициативы о проведении переговоров.

Вашингтон не планирует прекращать боевые действия в отношении Тегерана, такое заявление сделал спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в соцсети.

"Американцы постоянно привозят в регион новое военное оборудование и заявляют, что стремятся к прекращению войны"

– Мохаммад Багер Галибаф

Спикер иранского парламента отметил, что Тегеран уже не верит словам Вашингтона и "научился распознавать американские игры" на высоком уровне мастерства.

По словам Галибафа, действия должны подтверждать заявления, а не опровергать их.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что посредники США и Ирана предложили сторонам конфликта перемирие на 10 дней для обсуждения временного соглашения.