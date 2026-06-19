Киргизия запретила вылов рыбы в двух озерах страны - СМИ

Министерство водных ресурсов Киргизии ввело трехлетний мораторий на промышленный вылов рыбы в двух крупнейших озерах страны Иссык-Куль и Сон-Куль: это сделано с целью сохранить биологическое разнообразие и восстановить популяцию.

Рыболовным предприятиям Киргизии на три года запретили заниматься промышленным ловом рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль – двух крупнейших озерах страны, сообщают киргизские СМИ со ссылкой на министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики.

"С 21 июля этого года по 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в указанных водоемах"

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Такое решение было принято с целью сохранения биологического разнообразия, восстановления рыбных ресурсов и обеспечения устойчивого использования водных экосистем страны, информируют киргизские СМИ, передает Report.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия уже ввела ограничения на импорт живой рыбы из Армении, а меры по их расширению могут быть приняты в случае, если возникнут определенные ветеринарные риски. При этом российский рынок не должен ощутить от этого решения негативных последствий.

Российские предприниматели в этом году проявляют интерес к поставкам рыбы из Грузии: импорт замороженной продукции стал рекордным. Стоимость поставок в мае составила $1,3 млн. Импорт вырос на 18,2% и стал максимальным за всю современную историю.