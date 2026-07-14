Вестник Кавказа

Семь судов перенаправили США после возобновления блокады Ирана

Семь судов перенаправили США после возобновления блокады Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские военные перенаправили семь торговых судов после возобновления морской блокады иранских портов. Еще одно судно было выведено из строя.

Военные Соединенных Штатов перенаправили еще семь судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 июля Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

"На 20 июля американские военные перенаправили семь коммерческих судов и вывели из строя еще одно для того, чтобы не дать судам прибывать в иранские порты или выходить из них"

– CENTCOM

Напомним, Соединенные Штаты объявили о возобновлении морской блокады на прошлой неделе. Она вступила в силу 14 июля в 23:00 (мск).

За время предыдущего периода морской блокады Ирана, который продлился с 13 апреля по 18 июня, ВС США перенаправили более 140 судов, 9 из которых были обездвижены.

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