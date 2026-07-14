Семь судов перенаправили США после возобновления блокады Ирана

Американские военные перенаправили семь торговых судов после возобновления морской блокады иранских портов. Еще одно судно было выведено из строя.
Военные Соединенных Штатов перенаправили еще семь судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 июля Центральным командованием ВС США (CENTCOM).
"На 20 июля американские военные перенаправили семь коммерческих судов и вывели из строя еще одно для того, чтобы не дать судам прибывать в иранские порты или выходить из них"
– CENTCOM
Напомним, Соединенные Штаты объявили о возобновлении морской блокады на прошлой неделе. Она вступила в силу 14 июля в 23:00 (мск).
За время предыдущего периода морской блокады Ирана, который продлился с 13 апреля по 18 июня, ВС США перенаправили более 140 судов, 9 из которых были обездвижены.