Оман подключился к конфликту Саудовской Аравии и Йемена

Внешнеполитическое ведомство султаната Оман активно контактирует с коллегами из Саудовской Аравии и сторонами конфликта в Йемене для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Руководство Омана работает в координации с Саудовской Аравией и сторонами конфликта в Йемене, соответствующее заявление было распространено министерством иностранных дел султаната.

Отмечается, что это делается с целью возобновления политического процесса в стране для обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

"Султанат Оман в настоящее время работает в координации с Саудовской Аравией, йеменскими представителями и специальным посланником ООН по Йемену (Хансом Грундбергом – ред.) с целью возобновления политического процесса и (реализации – ред.) дорожной карты для обеспечения безопасности и стабильности в регионе"

– МИД Омана

Также в ведомстве подчеркнули, что Маскат с особым вниманием относится к событиям, происходящим в Красном море.

Важно "избегать эскалации и любых угроз, которые ведут к обострению ситуации и ставят под угрозу свободу судоходства", заявили в МИД Омана.

Напомним, ранее йеменские хуситы объявили о нанесении ударов по двум саудовским нефтяным танкерам из-за нарушения объявленной ими же морской блокады страны.

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Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что пока неясно, кто именно инициировал нынешний виток обострения между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.

"Мы видим, что обострение действительно серьезное, но оно пока не перешло в необратимую стадию. Важно понять, что является причиной эскалации. Идет ли она по линии Иран-Саудовская Аравия или только по линии "Ансар Аллах"-Саудовская Аравия? Судя по тому, что началось воздействие на судоходство в Красном море, но пока еще нет блокады Баб-эль-Мандебского пролива, это может быть неким элементом торга между "Ансар Аллах" и властями Саудовской Аравии. Если же начнется полная блокада Баб-эль-Мандебского пролива, тогда можно будет заключить, что эскалация связана с ситуацией вокруг Ирана", - прежде всего сказал он.

"В этом смысле стоит отметить, что Саудовская Аравия пока не предпринимает каких-то массированных активных мер военного характера по отношению к "Ансар Аллах". Не в последнюю очередь в этом есть заслуга Омана, которому уже приходилось выступать посредником между сторонами, и достаточно удачно. Ключевой фактор состоит в том, что всерьез ни "Ансар Аллах", ни Саудовская Аравия не желают вступать в войну друг против друга. Ни тем, ни другим такая война не выгодна, и она не сможет закончиться ощутимой победой ни для одной из сторон", - подчеркнул Турал Керимов.

"Также не стоит забывать, что активность "Ансар Аллах" – это еще и внутрийеменская проблема. Любые предложения о деэкскалации должны содержать в себе элементы нормализации ситуации в Йемене. Эта задача требует принятия комплексных мер регионального характера. Оман, будучи соседом обоих государств и имея богатый дипломатический опыт, воспринимается в Саудовской Аравии и Йемене как нейтральный посредник. Он вполне в состоянии попробовать оформить новый статус-кво на фоне минимизации роли ОАЭ в йеменских делах", - продолжил востоковед.

"Но здесь требуется установить, насколько в целом готовы к решению внутренних проблем в Йемене и в какой степени Эр-Рияд заинтересован в перебалансировке йеменской ситуации. Безусловно, Саудовская Аравия не желает обострять ситуацию ни в самом Йемене, ни вокруг Йемена, с учетом того, что ситуация в Ормузском проливе оставляет желать лучшего", - заключил Турал Керимов.