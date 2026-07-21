США ввели очередные пошлины в отношении 60 стран

Соединенные Штаты установили новые импортные пошлины в отношении 60 государств от 10% или 12,5%, сообщили в офисе торгового представительства США. Пошлины на российские товары составляют 12,5%.

Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5% на товары из 60 стран мира, сообщила пресс-служба торгового представителя США Джеймисона Грира.

Объясняется это решение тем, что эти страны не обеспечивают эффективный запрет на импорт продукции, которая была произведена при осуществлении принудительного труда.

"Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений"

– офис торгового представителя США

Торговый представитель пояснил, что процентная ставка будет зависеть от того, приняла та или иная страна меры по запрету соответствующей продукции.

Таким образом, пошлины в 10% будут вводится в отношении тех государств, которые примут запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, а также гарантируют его соблюдение.

В частности, это товары, произведенные на территории Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго, а также Великобритании.

Остальные же, согласно закону, будут облагаться пошлиной в 12,5%. Так, в отношении российского импорта предполагаются соответствующий размер пошлин.

"В отношении ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии будет действовать особый режим: дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5% будут начисляться сверх ставки режима наибольшего благоприятствования на отдельные товары"

– офис торгового представителя США

Как пишет газета The Hill, эти меры коснутся практически всего американского импорта и коснутся так или иначе всех крупнейших торговых партнеров Вашингтона.

Данные пошлины сменяют введенную ранее президентом США Дональдом Трампом временную глобальную ставку в 10%.