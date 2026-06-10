Вестник Кавказа

Озгюр Озель и 91 депутат вышли из состава СНР в Турции

Озгюр Озель и 91 депутат вышли из состава СНР в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционный политик Озгюр Озель и 91 депутат покинули СНР. "Раскольники" основали новую партию Yeni Partiya.

Известный деятель турецкой оппозиции и экс-глава Республиканской народной партии Турции (СНР) Озгюр Озель предпринял резонансный политический маневр, объявив об отставке в парламенте страны. Его решение поддержал еще 91 депутат, которые покинули СНР. 

Парламентарии во главе с Озелем объявили о создании новой политической силы – партии Yeni Partiya ("Новая партия"). Организация начнет деятельность в августе-сентябре. 

Напомним, что раскол в СНР связан с событиями вокруг съезда партии 2023 года, когда главой оппозиционной организации был избран Озгюр Озель. Однако затем властями было инициировано судебное разбирательство, в рамках которого результаты съезда были признаны незаконными, а главой СНР стал экс-глава партии Кемаль Кылычдароглу.

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