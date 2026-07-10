Лихачев рассказал о привлечении инвесторов в проект "Аккую"

Москва и Анкара прилагают совместные усилия для привлечения сторонних инвестиций в проект по строительству АЭС "Аккую", заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Россия и Турция проводят работу с целью привлечения инвесторов в проект атомной электростанции "Аккую", такое заявление сделал глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Таким образом он прокомментировал итоги встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

По его словам, Анкара и Москва разрабатывают пути для продажи электроэнергии АЭС как внутри Турции, так и в третьи страны.

"Партнеры понимают важность реализации нашего проекта, его значимость для республики, поэтому мы вместе продолжаем работать над привлечением инвесторов в проект, развиваем локализацию, которая важна будет не только на стадии сооружения, но и эксплуатации"

– Алексей Лихачев

Как отметил глава Росатома, на встрече с Байрактаром они обсудили тему достижения ключевых показателей эффективности проекта будущей АЭС.

Лихачев подчеркнул, что в настоящее время он находится под большим давлением запада, но благодаря совместным усилиям России и Турции удается компенсировать риски и повысить экономическую эффективность проекта в целом.

"Не секрет, что проект находится под большим давлением. Сопротивление зарубежных финансовых организаций, саботаж крупных европейских поставщиков оборудования, прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур - все это, конечно же, оказывает влияние на стоимостные и временные характеристики"

– Алексей Лихачев

Он высоко оценил вклад турецких коллег в развитие АЭС "Аккую" и рассказал о том, как сотрудники Росатома прилагают максимум усилий для ускорения стройки.

Лихачев сообщил, что Турция во многом идет на встречу России, в частности, в области законодательства.

"Так, наши партнеры уже реализуют ряд законодательных мер, нацеленных на поддержку национальной атомной отрасли, включая проект АЭС "Аккую""

– Алексей Лихачев

Речь идет о введении налоговых послаблений для предприятий атомной отрасли, в том числе снижение налога на сооружение, льготная схема возмещения НДС и другие законодательные нюансы, рассказал глава Росатома.