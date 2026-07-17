Взаимодействие в аграрной сфере обсудили Москва и Баку

В Баку прошла встреча спецпредставителя президента РФ Руслан Эдельгериева и главы Минсельхоза Азербайджана. Стороны поговорили о развитии сотрудничества в аграрной сфере.

Помощник президента России, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел в ходе поездки в Баку встречу с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанского министерства.

В центре внимания на встрече были вопросы взаимодействия двух стран в сельском хозяйство.

Стороны поговорили о текущем состоянии сотрудничества, отметив динамичное развитие связей в аграрной сфере наряду с другими секторами экономики.

Одной из обсуждаемых тем также стало снижение уровня Каспийского моря.

"Стороны обсудили вопросы снижения уровня Каспийского моря, модернизации ирригационных систем для более эффективного использования водных ресурсов, что является одной из ключевых целей новой Государственной программы развития аграрной сферы, а также проведение взаимных испытаний засухо- и болезнеустойчивых сортов растений и участие в международных выставках, ярмарках и аграрных фестивалях, проводимых в обеих странах"

– Минсельхоз Азербайджана