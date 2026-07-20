Рашад Асланов стал послом Азербайджана в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил нового посла республики в Турции. Ранее эту должность занимал Рашад Мамедов.
Новым послом Азербайджана в Турции назначен Рашад Асланов. Соответствующее распоряжение подписал президент АР Ильхам Алиев.
На этом посту Рашад Асланов сменил Рашада Мамедова, который был назначен главой дипломатической миссии Азербайджана в Узбекистане.
Напомним, Рашад Мамедов занимал должность посла Азербайджана в Турции с 26 июля 2021 года. Рашад Асланов до сегодняшнего назначения возглавлял дипмиссию Азербайджана в Италии, на Мальте и в Сан-Марино.