Вестник Кавказа

Рашад Асланов стал послом Азербайджана в Турции

Рашад Асланов стал послом Азербайджана в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил нового посла республики в Турции. Ранее эту должность занимал Рашад Мамедов.

Новым послом Азербайджана в Турции назначен Рашад Асланов. Соответствующее распоряжение подписал президент АР Ильхам Алиев.

На этом посту Рашад Асланов сменил Рашада Мамедова, который был назначен главой дипломатической миссии Азербайджана в Узбекистане.

Напомним, Рашад Мамедов занимал должность посла Азербайджана в Турции с 26 июля 2021 года. Рашад Асланов до сегодняшнего назначения возглавлял дипмиссию Азербайджана в Италии, на Мальте и в Сан-Марино.

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