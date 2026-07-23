Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии высоко оценивают роль Грузии – Кавелашвили

Михаил Кавелашвили заявил о высокой оценке деятельности Тбилиси как в регионе, так и в странах Центральной Азии, а также в Китае. Международные партнеры ценят независимую политику Тбилиси, отметил президент Грузии.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о важности Грузии в регионе. По словам Кавелашвили, роль страны на Южном Кавказе высоко оценивают Азербайджан, Турция, страны Центральной Азии и Китай.

"Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии говорят о нашей роли. Это может показаться удивительным для некоторых, но Китай тоже говорит об этом. Когда с вами разговаривают как с равноправным государством, это означает, что вы представляете достойную страну. Такое отношение к нам является образцовым подходом"

– Михаил Кавелашвили

По словам президента Грузии, Тбилиси принимает самостоятельные решения, в основе которых лежат национальные интересы. Такой подход высоко оценивается на внешней арене.