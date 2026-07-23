Вестник Кавказа

Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии высоко оценивают роль Грузии – Кавелашвили

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Кавелашвили заявил о высокой оценке деятельности Тбилиси как в регионе, так и в странах Центральной Азии, а также в Китае. Международные партнеры ценят независимую политику Тбилиси, отметил президент Грузии.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о важности Грузии в регионе. По словам Кавелашвили, роль страны на Южном Кавказе высоко оценивают Азербайджан, Турция, страны Центральной Азии и Китай. 

"Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии говорят о нашей роли. Это может показаться удивительным для некоторых, но Китай тоже говорит об этом. Когда с вами разговаривают как с равноправным государством, это означает, что вы представляете достойную страну. Такое отношение к нам является образцовым подходом"

– Михаил Кавелашвили 

По словам президента Грузии, Тбилиси принимает самостоятельные решения, в основе которых лежат национальные интересы. Такой подход высоко оценивается на внешней арене.

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