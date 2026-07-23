Глава ЦБ предупредила об экономических рисках из-за эскалации на Ближнем Востоке

Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не придает столь большого значения конфликту вокруг Ирана как это было три месяца назад, и оценила инфляционные риски из-за повышения цен на импорт.

Центробанк России в настоящее время придает меньшее значение фактору неопределенности на Ближнем Востоке, такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она отметила, что три месяца назад эскалация в регионе имела большее значение для экономических рисков.

При этом Набиуллина подчеркнула, что "ограничение на судоходство в Ормузском проливе влияет на инфляцию в России по нескольким каналам".

"С одной стороны, рост цен мировых энергоносителей приводит к увеличению экспортной валютной выручки, к укреплению рубля. Это дезинфляционный фактор"

– Эльвира Набиуллина

Однако долгая блокировка судоходства и существующие при этом перебои с поставками через территорию Ормуза повышают проинфляционные риски в виде цен на российский импорт, обозначила глава ЦБ.

"Конфликт – по-прежнему фактор неопределенности. Но хочу сказать, что сейчас мы ему придаем меньше значения, чем, скажем, три месяца назад"

– Эльвира Набиуллина

Для понимания всех экономических рисков необходимо знать, как долго будет сохраняться напряженность на Ближнем Востоке, о чем в настоящее время прогнозировать трудно, заключила она.