Москва ждет предложений от Вашингтона по украинскому урегулированию

Кремль: Россия ожидает новых предложений США по урегулированию украинского кризиса.
Россия ожидает новых предложений от США по урегулированию украинского конфликта, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Ждать новых предложений будем"
– Дмитрий Песков
Ранее глава дипведомства США Марко Рубио заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы новые решения.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин, что для перезапуска дипломатического процесса необходима политическая воля Киева и Запада. При этом Россия по-прежнему нацелена на продолжение диалога для урегулирования ситуации.