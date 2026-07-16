Вестник Кавказа

Москва ждет предложений от Вашингтона по украинскому урегулированию

Москва ждет предложений от Вашингтона по украинскому урегулированию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль: Россия ожидает новых предложений США по урегулированию украинского кризиса.

Россия ожидает новых предложений от США по урегулированию украинского конфликта, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Ждать новых предложений будем"

– Дмитрий Песков 

Ранее глава дипведомства США Марко Рубио заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы новые решения. 

В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин, что для перезапуска дипломатического процесса необходима политическая воля Киева и Запада. При этом Россия по-прежнему нацелена на продолжение диалога для урегулирования ситуации.

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