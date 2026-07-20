Вестник Кавказа

Иран понесет ответственность за новые атаки хуситов – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Американский президент предупредил Иран, что тот понесет ответственность в случае новых атак хуситов на суда в Красном море.

Если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершит новые атаки на суда, ответственность за них будет лежать на Исламской Республике, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил, опубликовав пост соответствующего содержания в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, йеменские хуситы получают огромную поддержку со стороны Тегерана, поэтому Соединенные Штаты в праве возложить ответственность на него.

"Если они (хуситы - ред.) снова это сделают, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и/или марионетками Ирана"

– Дональд Трамп

Кроме того, подчеркнул американский лидер, военные меры будут применены не только в отношении ИРИ, но и самого движения "Ансар Аллах".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.