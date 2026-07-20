Иран понесет ответственность за новые атаки хуситов – Трамп

Американский президент предупредил Иран, что тот понесет ответственность в случае новых атак хуситов на суда в Красном море.

Если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершит новые атаки на суда, ответственность за них будет лежать на Исламской Республике, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил, опубликовав пост соответствующего содержания в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, йеменские хуситы получают огромную поддержку со стороны Тегерана, поэтому Соединенные Штаты в праве возложить ответственность на него.

"Если они (хуситы - ред.) снова это сделают, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и/или марионетками Ирана"

– Дональд Трамп

Кроме того, подчеркнул американский лидер, военные меры будут применены не только в отношении ИРИ, но и самого движения "Ансар Аллах".