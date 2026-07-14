Грузоперевозки через аэропорты Грузии выросли почти на 30%

Объемы грузовых и почтовых авиаперевозок в Грузии за первые шесть месяцев 2026 года увеличились на 29%, превысив отметку в 21,5 тыс т.

В Грузии по итогам января-июня из международных аэропортов страны перевезли более 21,5 тыс т грузов. Об этом заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.

По его словам, удачное географическое положение позволяет Грузии выступать надежным связующим звеном между Европой и Азией. Обработка и последующий транзит международных грузов через грузинские аэропорты приносят пользу экономике и укрепляют позиции страны как крупного регионального хаба.

Мосешвили добавил, что сейчас совместно с частным бизнесом ведется работа по обновлению инфраструктуры. Речь идет о строительстве современных грузовых терминалов для быстрой и эффективной сортировки отправлений.

Отметим, в Грузии действуют три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В начале июля власти страны объявили о запуске проекта по расширению столичного аэропорта, а также о планах строительства новой авиагавани, способной принимать все типы крупных пассажирских и грузовых самолетов.