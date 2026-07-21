Вестник Кавказа

Песков призвал обратить особое внимание на проблему с топливом

Песков призвал обратить особое внимание на проблему с топливом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что нынешняя ситуация на российском топливном рынке остается непростой и требует особых мер.

Ситуация с топливом в России требует особого внимания, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация - ред.) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер"

– Дмитрий Песков 

Хотя ранее в Кремле отмечали, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали и показали положительный результат, в настоящее время они должны продолжать действовать, подчеркнул он.

По словам Пескова, топливный кризис сейчас находится под правительственным контролем.

Но ситуацию разрешенной полностью назвать нельзя, обозначил он в интервью РИА Новости.

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