В аэропорту Минвод заработали зарядки для электромобилей

Международный аэропорт Минеральных Вод теперь принимает не только самолеты, но и электромобили, хозяева которых могут приехать и зарядить свою машину прямо на одной из парковок в воздушной гавани.

Теперь жители Ставропольского края, приехавшие в международный аэропорт Минеральных Вод встречать или провожать гостей на электромобиле, смогут подзарядить своего "железного коня" прямо в воздушной гавани – для этого на одной из его парковок заработали четыре зарядных станции, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Установили четыре современные станции, каждая из которых оснащена тремя разъемами: CCS2 (150 кВт) - стандарт для большинства европейских электромобилей; GB/T DC (150 кВт) - стандарт для китайских марок; а также аналогичный дополнительный разъем для китайского автопарка"

- сообщение

Зарядные станции обладают достаточной мощностью для того, чтобы даже за небольшое время ожидания существенно пополнить заряд аккумуляторов электрокара, в перспективе руководство воздушной гавани будет наращивать число таких "электрозаправок", заверили в пресс-службе, передает портал "Это Кавказ".

Пока новые зарядные станции расположены лишь на на территории одной парковки - P1, добавили в руководстве аэропорта.