Для изменения хода истории нужно выбрать другой путь – Пашинян

Глава армянского правительства призвал республику искать новые пути развития. По его словам, повторяя одни и те же действия, она этого сделать не сможет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своих страницах в социальных сетях видео, в котором птица пытается выбраться на улицу, но не замечает препятствие и постоянно ударяется об оконное стекло.

Данный ролик глава правительства подписал словами "Неожиданные параллели уроков истории".

"Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов бьется о стекло, пытаясь выбраться, поскольку видит перед собой свободную территорию. И понятно, что сколько бы она ни билась, она не сможет выбраться по понятным причинам. Между тем по соседству есть открытая дверь, через которую можно выпорхнуть на улицу"

– Никол Пашинян

Глава правительства подчеркнул, что птица не сможет вылететь на улицу, если будет повторять одни и те же действия. Он добавил, что ей нужно изменить направление и найти другой выход. Тем самым премьер дал понять, почему Армении следует пересмотреть привычные подходы и начать искать новые пути достижения целей.

"Единственный путь для нашей птички – это отказаться от логики постоянных ударов о стекло и выбрать другой путь. И это то, что по сути нужно знать о нашей истории"

– армянский премьер