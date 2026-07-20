В США заявили о сохранении контроля над Ормузским проливом

США продолжают контролировать Ормузский пролив вопреки атакам Ирана и обеспечили проход судов с 500 млн баррелей нефти, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные контролируют Ормузский пролив и помогли провести коммерческие суда с 500 млн баррелей нефти. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

"Я полагаю, что в ходе операции "Свобода" мы провели под носом у Ирана от 400 до 500 млн баррелей нефти. США сохраняли контроль, несмотря на атаки Ирана"

- Пит Хегсет

Руководитель оборонного ведомства отметил, что за последние десять дней судоходство в регионе резко сократилось на фоне взаимных ударов.

Хегсет также обвинил Тегеран в использовании Ормузского пролива в качестве рычага давления. Он уточнил, что Иран не взимает плату за транзит, однако регулярно обстреливает те коммерческие корабли, которые не запрашивают у иранской стороны разрешение на проход.