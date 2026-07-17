Клубы из стран Южного Кавказа провели первые матчи во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился ряд матчей 2-го раунда квалификации ЛЧ. Свои игры сегодня провели три клуба из стран Южного Кавказа – "Сабах" (Азербайджан), "Арарат-Армения" (Армения) и "Иберия 1999" (Грузия).

Во вторник, 21 июля, проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

К настоящему времени уже завершились встречи с участием трех клубов из стран Южного Кавказа.

"Сабах" (Азербайджан) принимал на своем поле клуб "КуПС" (Финляндия). Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время записал на свой счет полузащитник Велько Симич.

"Арарат-Армения" (Армения) переиграл в родных стенах "Шемрок Роверс" (Ирландия). Голы забили нападающий Сандро Лима (51-я минута) и полузащитник Зидан Банжаки (80-я).

"Иберия 1999" (Грузия) встречалась дома со "Слованом" из Братиславы (Словакая). Победу со счетом 2:0 одержали гости. Голами в составе "Слована" отметились нападающий Андраж Шпорар (25-я минута) и полузащитник Аласана Йираджанг (31-я).

Ответные матчи состоятся 28 и 29 июля. "Сабах" и "Арарат-Армения" проведут свои встречи 28 июля, а "Иберия 1999" – 29 июля.