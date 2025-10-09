Вестник Кавказа

В горах Чечни появились новые кемпинг и глэмпинг

В горах Чечни появились новые кемпинг и глэмпинг
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Новые объекты для размещения туристов заработали в живописных локациях Чечни. Гостей начали принимать кемпинг "АвтоАул" и глэмпинг "Хилдехарой".

В Итум-Калинском районе Чечни запущены кемпинг "АвтоАул" на берегу реки и глэмпинг "Хилдехарой" в горном ущелье. 

"Кемпинг "АвтоАул" расположен на левом берегу реки Аргун, всего в двух километрах от села Итум-Кали. Этот современный кемпинг создает комфортные условия для любителей активного и автомобильного туризма в горной Чечне. Здесь уже установлено 13 шатров со всеми удобствами, а при необходимости их число можно увеличить до 35"

– администрация района

Территория кемпинга оснащена санитарными зонами, оборудованы костровые площадки, имеются игровые зоны и площадки для стоянки и автодомов.

Также запущен новый глэмпинг, он разместился в ущелье Кериго, в селе Хилдехарой. К услугам туристов семь комфортабельных домиков c доступом к Wi-Fi и возможности для различных активностей на природе. Предлагаются пешие экскурсии к водопадам, конные прогулки, джип-туры, аренда квадроциклов.

Глава администрации Итум-Калинского района Альберт Рабуев отметил, что новые локации помогут в превращении района в центр горного туризма.

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