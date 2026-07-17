Вестник Кавказа

В Сочи собрали свыше 500 млн рублей туристического налога

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Глава Сочи обнародовал данные по турналогу в этом году. Власти уже собрали свыше 500 млн рублей.

Казна Сочи пополнилась на 500 млн рублей за счет туристического налога в этом году, рассказал глава города Андрей Прошунин. 

"На 2026 год утвержденная плановая сумма составляет 900 млн рублей. При ставке туристического налога 2% в Сочи уже собрано более 500 млн рублей"

– Андрей Прошунин 

По словам градоначальника, за прошлый год было собрало свыше 1 млрд рублей налога при налоговой ставке 1%. Средства были собраны с 418 объектов размещения. 

Как отметил Прошунин, в Сочи работает комиссия, определяет приоритетные направления туристской инфраструктуры, которые могут быть профинансированы за счет туристических сборов.

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