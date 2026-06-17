ОАЭ направили в сектор Газа пять конвоев с гумпомощью

Объединенные Арабские Эмираты отправили в сектор Газа более 980 т гуманитарной помощи на пяти конвоях за последнюю неделю.
В сектор Газа была направлена гуманитарная помощь из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет эмиратское информационное агентство WAM.
Отмечается, что на территорию Газы были отправлены 5 конвоев из 62 грузовиков.
Всего ОАЭ направили 980 т гуманитарной помощи, состоящей из продовольствия, материалов для строительства убежищ, медикаментов и медицинского оборудования.
"На этой неделе в сектор Газа въехали пять конвоев, состоящих из 62 грузовиков с 980 тоннами гуманитарной помощи из ОАЭ"
— WAM
Уточняется, что грузовики направились в Газу из логистического центра ОАЭ в египетском порту эль-Ариш.