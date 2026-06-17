Вестник Кавказа

ОАЭ направили в сектор Газа пять конвоев с гумпомощью

ОАЭ направили в сектор Газа пять конвоев с гумпомощью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объединенные Арабские Эмираты отправили в сектор Газа более 980 т гуманитарной помощи на пяти конвоях за последнюю неделю.

В сектор Газа была направлена гуманитарная помощь из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет эмиратское информационное агентство WAM.

Отмечается, что на территорию Газы были отправлены 5 конвоев из 62 грузовиков.

Всего ОАЭ направили 980 т гуманитарной помощи, состоящей из продовольствия, материалов для строительства убежищ, медикаментов и медицинского оборудования.

"На этой неделе в сектор Газа въехали пять конвоев, состоящих из 62 грузовиков с 980 тоннами гуманитарной помощи из ОАЭ"

— WAM

Уточняется, что грузовики направились в Газу из логистического центра ОАЭ в египетском порту эль-Ариш.

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