Турция в три раза нарастила круизный туризм

Морские круизы в Турцию пользуются все большей популярностью во всем мире – только за пять лет стране удалось нарастить поток пассажиров круизных лайнеров в три раза, а самым популярным у путешественников стал турецкий порт Кушадасы.

Турция продолжает оставаться одним из ключевых центров круизного туризма, пользующимся все большей популярностью у любителей круизов – только за 6 месяцев текущего 2026 года в страну прибыло 756 455 путешественников, что примерно в 3 раза превышает показатель за тот же период 2022 года, сообщили в Главном управлении морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры страны.

В период пандемии COVID-19 число круизных пассажиров в стране исчислялось тысячами, но уже в первом полугодии 2022 года показатель быстро восстановился, а затем начал стремительно расти, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Значительно выросло и количество круизных судов, заходящих в турецкие порты: за первые 6 месяцев текущего года, страну посетили 488 круизных лайнеров, при этом чаще всего суда заходили в портовое управление Кушадасы: 204 круизных пассажирских судна, даже Стамбул оказался в два раза менее популярным – его порт посетили 93 круизных судна. Далее в списке следуют Бодрум - 36 судов, Чешме - 27 и Мармарис - 20 судов.

Количество путешественников, посетивших страну морем за первое полугодие текущего года, стало самым высоким за последние 16 лет, за которые ведется статистика, говорится в сообщении.