В Москве проходят переговоры глав МИД России и Азербайджана

Россия и Азербайджан стремятся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, который планируется раскрыть в рамках Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую страны подписали 22 февраля 2022 года.

Россия и Азербайджан двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, закрепленном в Московской декларации о союзническом взаимодействии, заявил в начале переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года"

- Сергей Лавров

Его собеседник также отметил: Азербайджан и РФ, несмотря на все сложности, существующие в мировой экономике, сформировали позитивный тренд в экономике.

"Я уверен, что сегодня мы сможем пройтись подробно и по торгово-экономическому блоку, важным элементом которого является и регулярные контакты Межправительственной комиссии, 24-ое заседание которого состоялось в апреле текущего года. В этом контексте мы считаем, что несмотря на все те сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный"

- Джейхун Байрамов

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также отметил: стороны сегодня более подробно остановятся на цифрах и показателях 2025 года, а также по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу.

Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил Сергей Лавров.

"В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года"

- Сергей Лавров

Также глава российского МИД поведал: в повестке переговоров будет текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в экономической сфере, есть и хорошие тенденции и перспективы в культурно-гуманитарной сфере.

"Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возвращение и возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества "3+3". Рассчитываю сегодня на продуктивные переговоры"

- Сергей Лавров

Еще одной важной темой беседы станет гуманитарная сфера, является традиционно важным элементом двухсторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией.

"Естественно, будем готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес, включая и наши контакты и сотрудничество на международных платформах"

- Джейхун Байрамов

Напомним, сейчас в Москве проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в столицу России с двухдневным официальным визитом.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.