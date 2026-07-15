В Бодруме госпитализировали 25 туристов

Постояльцев отеля в турецком туристическом Бодруме госпитализировали в больницы с симптомами пищевого отравления – пострадали 25 человек, сейчас ими занимаются врачи.

Отдыхавшие в турецком курортном Бодруме туристы неожиданно оказались на больничных койках – медики госпитализировали их с симптомами пищевого отравления. Как сообщает местный телеканал Bodrum KentTV, госпитализированы 25 человек.

Все пострадавшие – постояльцы одной гостиницы в районе Ортакент, и у всех у них одни и те же жалобы на тошноту, рвоту и боли в желудке, передает ТАСС.

Ситуация не критичная – врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сейчас все они получают необходимое лечение.

Сами постояльцы грешат на курицу, которой их кормили в ресторане гостиницы – как полагают пострадавшие, она была несвежей, что и вызвало такую реакцию на приготовленный поварами продукт.

Руководство гостиницы сейчас проводит расследование, к которому оно подключило и местные контролирующие органы.

Среди пациентов могут быть иностранцы, однако россиян среди постояльцев гостиницы в Бодруме нет, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Напомним, ранее мы писали о массовом отравлении в пятизвездочном турецком отеле в курортном Кушадасы - 30 человек были госпитализированы с подозрением на отравление с характерными симптомами, специалисты соответствующего профиля уже приступили к проверке гостиницы, полиция ведет расследование.