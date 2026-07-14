Вэнс рассказал о разногласиях США и Израиля

У США и Израиля есть как точки соприкосновения, так и разногласия, несмотря на то, что Тель-Авив пытается влиять на политику Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Израиль всячески пытается влиять на американскую политику, однако между двумя государствами будут как сферы совпадающих интересов, так и области, где их интересы расходятся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Наглядный пример этого - ситуация вокруг Ормузского пролива, прекращение движения через который означало бы сокращение мировых поставок энергоресурсов на 25%, отметил Вэнс, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Военная сила – один из вариантов решения этой проблемы, однако дипломатия по- прежнему остается возможным путем ее решения, - подчеркнул вице-президент.

"Президент… очень умело дал понять, что мы будем применять военную силу, если это связано с достижением конкретной цели. Мы не собираемся просто продолжать бомбардировки. Мы будем использовать нашу военную силу как один из многих инструментов, которые у нас есть для решения проблемы"

- Джей Ди Вэнс

Также не идет речь о смене власти в Иране – такое решение может принять лишь сам народ этой страны. Нынешняя задача США - обеспечить открытость проливов, свободное движение нефти и природного газа, а также не допустить появления у Ирана программы создания ядерного оружия.

При этом Вашингтон после достижения договоренности между США и Ираном намерен сотрудничать не только с Ираном, но и арабскими государствами Персидского залива, которые заявили о готовности инвестировать в восстановление Ирана, "если иранцы действительно готовы изменить свое поведение".

"Много говорят о том, как сильно израильское правительство влияет на американскую политику, и есть некоторые в израильском правительстве, кто ненавидит это соглашение. Мы видим этому конкретные доказательства"

- Джей Ди Вэнс

Что касается американского общества, то оно в целом положительно относится к достижению окончательного урегулирования и не поддерживает долгосрочные, бессрочные войны по смене режимов на Ближнем Востоке, добавил вице-президент США.