Вестник Кавказа

Ормузский пролив будет закрыт до прекращения атак со стороны США - КСИР

Ормузский пролив будет закрыт до прекращения атак со стороны США - КСИР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители КСИР заявили, что Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока силы США не прекратят военные атаки на Исламскую Республику.

Корпус стражей исламской революции в Иране заявил о закрытии Ормузского пролива, пока США не прекратят атаки на Исламскую Республику. Эту информацию передают иранские государственные СМИ.

В заявлении подчеркивается, что американские военные вновь атаковали иранские базы. Предлогом стала защита судов, ранее нарушивших правила прохождения через пролив. Представители КСИР назвали действия США попыткой скрыть свое поражение и недееспособность.

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер возложил на Иран ответственность за атаки на коммерческий флот.

По его данным, за прошедшие дни ударам подверглись семь торговых судов, а также территории соседних стран Персидского залива.

Напомним ранее на Ближнем Востоке американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским объектам. Семичасовая волна ударов была направлена на ракетные базы, силы военно-морского флота и системы береговой обороны.

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