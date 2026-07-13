Нетаньяху объявили в международный розыск в Турции

Турецкий суд принял промежуточное решение объявить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и более 30 израильских чиновников в розыск по делу флотилии "Сумуд".

В Турции суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень Интерпола. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Ордер на арест выдан 11-м судом Стамбула по тяжким уголовным делам также в отношении еще 34 высокопоставленных чиновников Израиля. Стамбульская прокуратура обвиняет фигурантов дела в геноциде, преступлениях против человечности и грабеже, требуя для них пожизненного лишения свободы.

Напомним ранее в ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и руководства Израиля за массированные бомбардировки сектора Газа. Позднее в мае 2026 года израильские военные перехватили флотилию из 54 судов, принудительно направив корабли в свои порты и депортировав находившихся на борту активистов.