В Азербайджане заработает новый закон о рыболовстве

Парламент Азербайджана сегодня на своем внеочередном заседании утвердил в третьем, окончательном чтении новый закон о рыболовстве, который не только регулирует вылов биоресурсов Каспия, но и регламентирует их охрану и воспроизводство.

Сегодня на внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана депутаты приняли в окончательном третьем чтении законопроект "О рыболовстве", который закладывает правовые основы для организации и управления этой сферой в стране.

Новый закон регулирует вылов рыбы и других водных биоресурсов, а также обеспечивает развитие аквакультуры, включающее в себя воспроизводство, использование и охрану водных биоресурсов, передает Sputnik Азербайджан.

Эти процессы будут происходить с учетом Конституции Азербайджана, международных договоров, Водного кодекса и профильных законов. Также закон регламентирует работы в азербайджанском секторе Каспийского моря, которые будут опираться на новый закон, основополагающие документы и прочие нормы международного права, говорится в сообщении.

Документ особо оговаривает порядок рыболовства в свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят, где все отношения в сфере рыболовства будут регулироваться в соответствии с отдельным законом об этой СЭЗ.

Новый закон после вступления в силу заменит действующий закон "О рыболовстве" от 27 марта 1998 года – этот документ утратит юридическую силу.