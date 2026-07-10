Вестник Кавказа

Поставки Турции F-35 возможны – постпред США при НАТО

Поставки Турции F-35 возможны – постпред США при НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что Вашингтон и Анкара могут договориться по поставкам истребителей F-35.

Постоянный представитель США при НАТО, посол Мэттью Уитакер заявил, что сделка Анкары и Вашингтона по истребителям "пятого поколения" F-35 возможна. При этом поставки самолетов не будут осуществлены моментально, потребуется время на согласование всех этапов. 

"Даже если Турция будет вновь принята в программу и выполнит все законодательные требования, эти самолеты не будут поставлены уже на следующий день"

– Мэттью Уитакер

Уитакер отметил, что осознает обеспокоенность Конгресса США, однако считает Турцию важным и хорошо подготовленным союзником, которой интегрирован с Западом. Вашингтону важно углублять отношения с Анкарой.

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