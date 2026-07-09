Иран заподозрил ОАЭ в поддержке США в иранском конфликте

Тегеран уверен в том, что Абу-Даби выступал на стороне США во время боевых действий в Иране и Персидском заливе в марте-апреле этого года, заявил заместитель Аббаса Аракчи.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил сегодня о намерении Тегерана озаботиться привлечением к ответственности ОАЭ за якобы поддержку действий США в иранском конфликте.

Поводом для этого заявления стало недавнее постановление Минторга США о снятии ряда экспортных ограничений с Эмиратов – Гарибабади подчеркнул, что Тегеран видит в этом признание Вашингтоном вклада Абу-Даби в боевые действия американских войск против Ирана.

По оценке МИД Ирана, озвученной Гарибабади, постановление Минторга США стоит рассматривать как доказательство правовой ответственности Эмиратов за часть нанесенного Исламской Республике ущерба.

"ОАЭ должны быть привлечены к ответственности"

– Казем Гарибабади

Дипломат добавил, что расследование иранских спецслужб показывает участие ОАЭ в иранском конфликте на стороне США с первого же дня, 28 февраля. При этом он не уточнил, какие требования готовится предъявить Тегеран к Абу-Даби.