В Лачине заложили фундамент водохранилища Хакаричай

Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой около 700 тыс жителей семи районов Азербайджана.

В азербайджанском Лачине начали возводить водохранилище Хакаричай. В церемонии закладки фундамента принял участие лидер АР Ильхам Алиев.

Согласно проекту, в пределах акватории реки Хакаричай планируется создание водохранилища, которое должно вместить 100 млн куб м воды. В рамках проекта также предполагается возведение магистрального трубопровода протяженностью 172 км, объект будет прокачивать 8 куб м в секунду.

Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка 700 тыс человек, которые проживают в Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах.

Проект также важен и с точки зрения энергетики: на магистральном трубопроводе будут запущены 3 ГЭС совокупной мощностью 10,81 МВт.