Уклонение от налогов почти на 40 млн выявили в Северной Осетии

В Северной Осетии МВД и налоговая служба пресекли уклонение от уплаты налогов на сумму около 40 млн рублей. Заведено уголовное дело.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии и налоговая служба выявили факт уклонения от уплаты налогов на 40 млн рублей, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Уточняется, что в период с 2023-го по 2025 год неустановленные лица внесли в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения.

Согласно документам, суммы налоговых вычетов при приобретении товарно-материальных ценностей у ряда коммерческих организаций были значительно завышены.

"Одновременно были занижены суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет при реализации продукции в адрес контрагентов. В результате указанных противоправных действий кооператив уклонился от уплаты НДС на 39 878 319 рублей"

— МВД Северной Осетии

Как сообщили в ведомстве, по факту собранных материалов в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.