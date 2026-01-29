Уклонение от налогов почти на 40 млн выявили в Северной Осетии

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии и налоговая служба выявили факт уклонения от уплаты налогов на 40 млн рублей, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
Уточняется, что в период с 2023-го по 2025 год неустановленные лица внесли в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения.
Согласно документам, суммы налоговых вычетов при приобретении товарно-материальных ценностей у ряда коммерческих организаций были значительно завышены.
"Одновременно были занижены суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет при реализации продукции в адрес контрагентов. В результате указанных противоправных действий кооператив уклонился от уплаты НДС на 39 878 319 рублей"
— МВД Северной Осетии
Как сообщили в ведомстве, по факту собранных материалов в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.