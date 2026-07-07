Северный Кавказ обеспечивает 76% всего урожая черешни России

Названы регионы - лидеры по производству черешни в прошлом году. Ими стали Ставропольский край и Дагестан. Ставрополье признано "регионом черешни".

Больше всего черешни в прошлом году собрали в Ставропольском крае, следует из сообщения Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" (ЦОЭ РСХБ).

На Ставрополье за сезон получен урожай черешни в размере 25,5 тыс т, регион является лидером России по производству черешни. Второе место занял Дагестан – 13,5 тыс т черешни. В топ-5 с урожаем порядка 3 тыс т черешни вошли Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Ростовская область.

Всего в 2025 году валовой сбор черешни составил 54,8 тыс т, что превышает показатели 2024 года на 2,5%. При этом Ставропольский край обеспечивает почти половину всего урожая страны. На регионы СКФО приходится 76% общероссийского урожая черешни.

В этом году, как ожидается, урожай будет выше прошлогоднего примерно на 10% и превысит 60 тыс т.

Отметим, что согласно "ягодной" карте России, составленной сервисом "Авито Путешествия", Ставропольский край – главный черешневый регион страны.