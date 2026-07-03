В прощании с Хаменеи приняли участие более 40 млн человек

Свыше 40 млн человек приняли участие в похоронах Хаменеи, траурные мероприятия продлились несколько дней и состоялись в городах Ирана и Ирака.

В прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи приняли участие более 40 млн человек, передает со ссылкой на официальные оценки телеканал Press TV.

"Официальные оценки, составленные на основе многочисленных независимых полевых и правительственных источников, подтверждают, что в этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 млн человек"

– телеканал

Похороны Хаменеи стали "самыми массовыми в истории человечества", отмечается в сообщении.

Траурные мероприятия продлились с 3 по 9 июля, они состоялись в Тегеране и Куме, затем в иракских городах Наджафе и Кербеле, и завершились в родном городе бывшего верховного лидера Ирана – в Мешхеде.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля, в результате ударов США и Израиля по иранской столице. Прощание с аятоллой переносилось несколько раз.