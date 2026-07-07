Вестник Кавказа

Трамп не хочет заключать сделку с Тегераном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что не уверен в своем желании заключать мир с Ираном, поскольку руководство страны не стремится к этому.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен, хочет ли он теперь достичь договоренностей с иранским руководством.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО. 

"Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим"

 – Дональд Трамп

По словам американского лидера, все действия руководства ИРИ говорят о том, что "они не стремятся принести пользу своему народу".

При этом, он подчеркнул, что не ожидает продолжительного противостояния.

По мнению Трампа, если эскалация все же произойдет, то она будет очень быстрой.

"Я не думаю, что это снова начнется. Думаю, это будет очень быстро"

– Дональд Трамп

Как рассказал президент США, ядерные материалы все же будут вывезены из Ирана. 

Это положит конец всем разногласиям, считает Трамп.

"Никто их не тронет. В конечном счете мы их заберем"

 — Дональд Трамп 

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