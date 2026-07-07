На саммите НАТО в Анкаре подписаны контракты на $50 млрд

В рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в турецкой столице Анкаре участники заключили новые соглашения на общую сумму не менее $50 млрд.

В Анкаре на полях саммита НАТО участники форума оборонной промышленности подписали соглашения на сумму не менее $50 млрд. Об этом сообщает газета Türkiye.

Как уточняется в материале, заключенные контракты охватывают широкий спектр договоренностей, которые предполагают реализацию крупных совместных проектов в области разработки и производства современного вооружения и боевой техники.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ближайшие пять лет 20 стран альянса направят $40 млрд на реализацию масштабных оборонных инициатив, которые станут ключевым элементом укрепления технологического и промышленного потенциала всех входящих в блок государств.

Напомним, ранее в Анкаре стартовал двухдневный саммит с участием лидеров 32 стран НАТО, в рамках которого 8 июля состоится пленарная сессия.