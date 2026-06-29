Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха осенью

Самым востребованным направлением для отдыха в сентябре и октябре 2026 года оказался Краснодарский край, на который пришлось 22% всех туристических бронирований.

Краснодарский край лидирует по спросу на предстоящий бархатный сезон с долей 22% от всех бронирований на сентябрь и октябрь 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, подготовленном для Российского союза туриндустрии.

Далее по уровню спроса следуют Санкт-Петербург и Москва, на которые приходится 14% и 9% бронирований соответственно. Ставропольский и Приморский края получили 5% и 4%, а Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай — по 3%.

Общее число бронирований туристического жилья на предстоящую осень выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек за ночь в сентябре и октябре снизился на 7% и составляет 6,4 тыс рублей, при этом средняя продолжительность отдыха увеличилась с 2-3 до 4 ночей.

Отметим, летом общий спрос на туристическое жилье был ниже, при этом Краснодарский край постепенно увеличивал популярность. В июне направление находилось на 3 месте по числу бронирований с долей 11%, а в июле и августе поднялось на 2 место с показателем 13%.