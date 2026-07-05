ЦБ может приостановить снижение ключевой ставки – Аксаков

На заседании в июле Центробанк может отказаться от снижения уровня ключевой ставки, либо вновь понизить ее шагом в 25 б.п., такое мнение выразил Аксаков.

Ключевая ставка в России на ближайшем заседании ЦБ РФ может остаться на текущем уровне или снизиться до 14%, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Либо не будут понижать ключевую ставку, либо ее снизят на 0,25 п.п., как это делали на последнем заседании"

– Анатолий Аксаков

Он также предположил в беседе с РИА Новости, что на конец года ставка будет находиться на уровне 12%, выше, чем в его прежнем прогнозе.

"Хотя я раньше предполагал и до 10% снижение, но внешние факторы сейчас наибольшее влияние оказывают на инфляционный процесс... Если 12% будет, то это хороший показатель"

– Анатолий Аксаков

На заседании совета директоров 19 июня регулятор снизил ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание состоится 24 июля.

Отметим, что по оценкам Bloomberg, на конец 2026 года ключевая ставка составит 13%, на конец 2027 года – 10%.