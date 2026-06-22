Вестник Кавказа

Возвращение в Шюкюрбейли в Азербайджане продолжается

Возвращение в Шюкюрбейли в Азербайджане продолжается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в село Шюкюрбейли переезжают 46 семей.  Азербайджанские семьи продолжают возвращаться в родные места, которые они были вынуждены оставить много лет назад на фоне армянской оккупации.

Село Шюкюрбейли Джебраильского района Азербайджана в понедельник принимает новых жителей – в населенный пункт этим утром отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В освобожденное от оккупации и восстановленное село Шюкюрбейли переезжают сегодня 46 семей, всего 223 человека. Вернуться в родные места эти семьи смогли в рамках программы Большое возвращение, которая действует на освобожденных территориях Азербайджана в соответствии с поручением президента страны Ильхама Алиева.

Напомним, Джебраил и девять сел, в числе которых Шюкюрбейли, были освобождены от армянской оккупации 4 октября 2020 года.

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