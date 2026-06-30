Вестник Кавказа

Самолет не долетел до Минвод из Стамбула

Миниататюрк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное судно авиакомпании "Азимут", совершавшее рейс Стамбул-Минводы, было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту вылета.

Лайнер российской авиакомпании "Азимут", направлявшийся из Стамбула в Минеральные Воды, возвратился в воздушную гавань вылета. Детали инцидента рассказали в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что пассажирский самолет Superjet 100 перевозчика "Азимут" выполнял рейс А46074 Стамбул-Минводы.

Однако в какой-то момент экипаж принял решение вернуться в аэропорт Стамбула.

Предварительно известно, что вынужденная посадка потребовалась из-за технической неисправности на борту воздушного суда.

Самолет успешно сел в аэропорту вылета в 15:44 мск, заключили в Росавиации.

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