Мирный процесс между Баку и Ереваном обсудили Рубинян и Гроно

Рубен Рубинян принял в понедельник спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу. Стороны поговорили о мирном процессе между Баку и Ереваном.

В Ереване 6 июля состоялась встреча вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалены Гроно. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Одной из обсуждаемых тем стало обеспечение региональной безопасности и стабильности.

Кроме того, стороны поговорили о ходе мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также о транспортных и логистических возможностях.