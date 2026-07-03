Саудовская Аравия рекордно снизила цены на нефть

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия установила рекордное за 25 лет снижение отпускных цен на нефть для азиатских покупателей, сократив стоимость барреля на $11 на август.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко понизила отпускные цены на нефть для Азии на август. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей опустилась на $11 за баррель, что ниже регионального эталонного показателя на $1,5. Скорректированная цена на Arab Light оказалась значительно ниже прогнозируемой, так как трейдеры ожидали снижение лишь на $8 за баррель.

Напомним 2 июля по данным сервисов отслеживания морских перевозок Саудовская Аравия отправила через Ормузский пролив крупнейшую за четыре месяца партию нефти.

Текущая стоимость нефти марки Brent составляет около $71,78 за баррель. С момента, когда котировки находились на уровне $100, цена актива снизилась на 28%.