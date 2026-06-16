На освобожденных территориях Азербайджана за неделю очистили от мин свыше 2,3 тыс га

За прошедшую неделю на освобожденных территориях Азербайджана от мин очистили свыше 2,3 тыс га земель, обнаружив и обезвредив 44 мины и 259 неразорвавшихся боеприпасов.

В Азербайджане с 29 июня по 5 июля на освобожденных территориях обнаружили и обезвредили 21 противотанковую, 23 противопехотные мины и 259 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации ведомства, за неделю от мин была очищена территория площадью 2333,3 га.

К работам по очистке земель, помимо специалистов агентства, привлечены силы Минобороны, МЧС, Госпогранслужбы страны, а также четырех частных компаний.

Разминирование проводилось в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачине, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.