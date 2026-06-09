ANAMA за неделю очистила от мин более 1,5 тыс га территорий

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в период с 8 по 15 июня очистило 1 668,8 га на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщается в еженедельном отчете ведомства.
В ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 29 противопехотных, 22 противотанковые мины и 497 неразорвавшихся боеприпасов.
Операции по разминированию проходили в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди.
Отметим, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что минная угроза вызовом для страны и серьёзным последствием конфликта, препятствуя возвращению вынужденных переселенцев, развитию экономики и сельского хозяйства республики.