ANAMA за неделю очистила от мин более 1,5 тыс га территорий

Сотрудники ANAMA за прошлую неделю очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 1,6 тыс га освобожденных территорий Азербайджана и обезвредили около 500 боеприпасов.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в период с 8 по 15 июня очистило 1 668,8 га на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщается в еженедельном отчете ведомства.

В ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 29 противопехотных, 22 противотанковые мины и 497 неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проходили в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди.

Отметим, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что минная угроза вызовом для страны и серьёзным последствием конфликта, препятствуя возвращению вынужденных переселенцев, развитию экономики и сельского хозяйства республики.